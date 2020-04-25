Российские власти уже разрабатывают решения на посткризисный период, когда мир может стать менее открытым, чем до пандемии коронавируса. Об этом заявил в воскресенье глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия-24».

«Нас дальше ждет <...> период, когда мир станет менее открытым. И это угроза, в том числе экономике. И нам надо готовить решения уже на этот посткризисный, постпандемический период. Это будет точно и мировая повестка. И мы, конечно, готовим эту повестку для России уже сейчас», — сказал он.

По мнению Решетникова, текущий кризис можно охарактеризовать как вызов. «Это вызов нам всем: способности государственных систем, способности общества справляться вот с таким действительно глобальным вызовом. В том числе и способности государств кооперироваться и вместе проводить политику», — пояснил министр.