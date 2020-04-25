Безработица и уровень доходов населения являются главными проблемными зонами в экономике, поэтому российские власти должны в первую очередь следить за ними. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Президент постоянно говорит, что именно за двумя этими показателями — за безработицей и доходами населения — органы власти, правительство и Центральный банк должны смотреть в первую очередь, потому что это главная сейчас проблемная зона», — сказал он.

Максим Орешкин считает, что после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, система международных отношений будет пересматриваться под новым углом.

«Все международные институты будут переосмысливаться. И мы вот, я думаю, дай бог выйдем из этой кризисной ситуации, вся система международных отношений будет серьезно пересмотрена уже под этим новым углом», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24» в воскресенье.

По его словам, большая часть международных институтов не справляется с кризисом. «Нет автоматических мер, которые срабатывают в такие кризисные явления. И по линии МВФ проблемы, и по линии Всемирной организации здравоохранения», — отметил помощник президента.

Орешкин добавил, что текущий кризис приведет к серьезным структурным изменениям в мировой экономике. «Их контуры уже, в принципе, понятны. Например, здравоохранение. Очевидно, что весь мир относился к этой теме не столь пристально, не с тем вниманием, с которым следовало относиться. Поэтому перестройка системы здравоохранения во всем мире, больше внимания этой проблематике — это то, что мы увидим в ближайшие годы», — пояснил он.