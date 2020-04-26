Российские банки в I квартале текущего года сократили количество выданных потребительских кредитов на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,42 млн ссуд, что является минимальным уровнем со II квартала 2016 года, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Средний размер потребкредита по итогам первых трех месяцев 2020 года вырос на 19% до исторического максимума в 211,2 тыс. рублей. Такой рост средней ссуды помог компенсировать резкое снижение числа выданных потребкредитов, и объем выдач в годовом выражении вырос на 6% до 722,6 млрд рублей.

При этом квартал к кварталу число полученных физлицами потребкредитов сократилось на 22%, а объем выдач — на 5,6%, следует из данных компании.

Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин связал такую динамику в первую очередь с действием показателя долговой нагрузки, который банки начали рассчитывать с 1 октября прошлого года, и снижением объемов POS-кредитования. «Подобная динамика, скорее всего, замедлится, и по итогам года вряд ли будет существенный провал в объемах выдач потребительских кредитов», — ожидает он.

Однако, отмечает эксперт, на объемы кредитования по итогам года будет влиять множество факторов, включая спрос, который зависит от динамики ключевой ставки и доходов потребителей, и активность кредиторов по привлечению новых клиентов и работе с текущей клиентской базой. «Осторожное восстановление рынка потребительского кредитования можно ожидать во втором полугодии», — прогнозирует Лагуткин.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что кредитование населения в 2020 году сохранится на уровне прошлого года или чуть упадет. При этом, по словам главы ЦБ, потребительское кредитование упадет на 2% или чуть больше.