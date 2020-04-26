Эмиссия Центрального банка частично может использоваться Минфином в качестве источника заимствования для восполнения выпадающих доходов бюджета, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

В субботу министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин в текущем году направит более 1 трлн рублей заимствований на замещение выпадающих ненефтегазовых доходов бюджета.

«Безусловно, люди все равно сохраняют средства, компании сохраняют средства, прибыль снова восстановится, спрос в мире восстановится. В основном, конечно, [восстановится], вот по отраслям сейчас трудно судить, по отдельным. Поэтому ресурсы финансовые будут, могут использоваться, и финансовые ресурсы Центрального банка [могут использоваться] в ограниченном объеме. Имеется в виду, [что] часть эмиссии Центрального банка тоже может быть возможным источником такой поддержки заимствований государства. Сейчас вот то, когда мы говорим «количественное смягчение в мире», то, что проводит Федеральная резервная система [США], Европейский центральный банк, другие банки, — это и есть эмиссия, которая используется в том числе и государством в заимствованиях для <...> борьбы с кризисом», — сказал Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» .