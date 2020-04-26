Россия имеет «подушку безопасности» на период низких цен на нефть, но эти резервы нужно использовать рачительно и без популизма. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» .



«Да, сможет, — ответил Песков на вопрос, сможет ли Россия жить в условиях экстремально низких цен на нефть. — Есть хороший задел прочности, наша так называемая подушка безопасности».

Он подчеркнул при этом, что «надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов». «Именно поэтому нельзя предаваться каким-то популистским настроениям, что «давайте все раздадим сиюминутно, зальем деньгами экономику» и так далее», — подчеркнул представитель Кремля.