Министерство энергетики России ожидает постепенного восстановления спроса на нефть во втором полугодии 2020 года, до этого странам-производителям нужно избежать полного заполнения нефтехранилищ и не допустить коллапса на рынке. Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» .

«Никогда еще мир не сталкивался с тем, чтобы на 20—30% падал спрос в нефтяной отрасли. Когда идут колебания на десятки процентов, это ненормально. Большинство экспертов сходятся во мнении, что мы имеем пик снижения спроса, и рынок в любом случае будет восстанавливаться. Нужно пройти этот пик, чтобы не заполнить хранилища, потому что понятно, что при полном заполнении наступает ситуация полного коллапса, и хотелось бы (этого) избежать. Все ожидают, что во втором полугодии экономика начнет восстанавливаться и спрос будет расти», — сказал он.