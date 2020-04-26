Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что власти работают слаженно и спокойно, чтобы вырабатывать меры для преодоления кризиса и последствий пандемии коронавируса.

«Кризис, кризисные явления, вызовы, связанные с пандемией, конечно, беспрецедентны. Вызовы поступают каждый день, каждый час, нужно их регулировать в ручном режиме», — констатировал представитель Кремля в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» .

По мнению Пескова, «вряд ли сейчас можно делать какие-то прогнозы на год или два вперед». «Поэтому требуется особая ответственность, чтобы принимать решения», — считает он.

Представитель Кремля отметил слаженность работы команды правительства, президента, его администрации, которые в этих нелегких условиях работают «методично, слаженно, спокойно».