Банковский сектор РФ в последние годы сильно укрепился, немалую позитивную роль в этом сыграли санкции Запада, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«За последние годы банковский сектор РФ очень сильно укрепился и с точки зрения капитала, и с точки зрения ликвидности. В этом плане даже санкции сыграли, честно говоря, позитивную роль, потому что мы перестали ориентироваться на иностранные деньги, мы стали ориентироваться исключительно на домашние источники фондирования», — сказал Костин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Он отметил, что у банковского сектора есть возможности справиться с текущей ситуацией.

«На сегодня пока нет ощущения того, что мы не справимся с нынешними проблемами без какой-либо поддержки извне», — добавил он.