Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что цена барреля сырой нефти к середине этого года составит около 40 долларов. Об этом, как передал новостной портал Shafaq news , заявил в воскресенье министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб.

«Организация [ОПЕК] рассчитывает, что уровень цен на нефть составит около 40 долларов за баррель ко второй половине этого года», — отметил Аркаб. Министр полагает, что цены на это энергетическое сырье «вырастут в течение мая и июня в среднем до 35 долларов за баррель».

Аркаб добавил, что такая тенденция будет связана «с реализацией соглашения [ОПЕК+] о сокращении добычи сырой нефти».

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае — июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле — декабре — на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 — апреле 2022 года — на 5,8 млн баррелей в сутки. В декабре 2021 года условия сделки могут быть пересмотрены.