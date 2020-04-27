Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в первой декаде апреля 2020 года снизился на 6,6% по отношению к марту и составил 59,1 тыс. рублей. По сравнению с апрелем 2019 года снижение лимитов в начале апреля составило 12%, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый большой средний размер лимитов по выданным кредитным картам был отмечен в Москве (101,6 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (80,8 тыс.), Республике Татарстан (79,1 тыс.), Краснодарском крае (72,7 тыс.) и Московской области (70,9 тыс.).

Самую серьезную динамику снижения среднего размера лимитов продемонстрировали Нижегородская (-30,6%) и Иркутская (-28,6%) области, Ханты-Мансийский АО (-27,8%), а также Приморский (-27,3%) и Хабаровский (-25,8%) края. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимитов снизился на 11,9% и 11,6% соответственно.