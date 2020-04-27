Банк «Открытие» внес изменения в линейку вкладов. Понижены ставки по трем вкладам в рублях.

Так, депозиты «Надежный» и «Открытый» (на 91, 181, 367 и 730 дней) размещаются под 4,88—5,46% годовых (ранее — под 4,88—5,73%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.

«Надежный Промо» (от 750 тыс. рублей на 367 дней) оформляется под 5,65% годовых (вместо 5,84%).

Дополнительные взносы по вкладам не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Введен вклад «Надежный» в долларах. Минимальная сумма депозита — 1 тыс. долларов. Сроки: 91, 181, 367 и 730 дней. Процентные ставки составляют 0,3—0,8% годовых. Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Кроме того, окончен прием средств во вклад «Основной доход».