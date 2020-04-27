Проблемных банков, которые не переживут текущий кризис, пока не просматривается, заявил журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Пока, судя по информации, которую я имею, таких проблемных банков не просматривается. Допускаю, что есть те, кто проводил неэффективную политику, реализовывал неэффективные модели, но так чтобы красные точки загорелись на карте банковской, не просматриваю», — сказал депутат.

«Можно говорить о том, что система работает неплохо, и это как раз плюс Центральному банку, который дочистил систему от недобросовестных участников, и в результате она сейчас функционирует, как здоровый механизм», — считает Анатолий Аксаков.

Глава ЦБ: банковский кризис в России невозможен По словам Эльвиры Набиуллиной, российские банки подошли к нынешней ситуации гораздо более подготовленными.

Ранее глава ЦБ Эльвина Набиуллина говорила, что в текущей ситуации банковский кризис в России невозможен. По ее словам, к нынешней ситуации банки подошли более подготовленными, чем в 2008 и 2014 годах.