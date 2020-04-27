Банк России ввел временные регуляторные и надзорные послабления для страховых компаний, направленные на снижение последствий влияния коронавирусной инфекции. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

До 1 января 2021 года страховщики могут отражать в бухгалтерском учете по справедливой стоимости, определенной на 1 марта 2020 года, долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года. Также они могут отражать в бухгалтерском учете по справедливой стоимости на дату приобретения долговые ценные бумаги, приобретенные в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года.

Регулятор не будет применять меры воздействия в случае нарушения сроков представления надзорной, статистической и бухгалтерской (финансовой) отчетности, если эти сроки нарушены не более чем на десять дней. Кроме того, Центробанк приостановил инспекционные проверки страховых компаний и саморегулируемых организаций, а запланированные проверки перенес на период после 1 июля 2020 года. Также до 1 июля 2020 года регулятор приостановил реализацию мероприятий превентивного поведенческого надзора. Кроме того, отдельными письмами ЦБ планирует увеличивать сроки исполнения предписаний и запросов надзорного характера. Также регулятор решил отложить применение административных мер к поднадзорным страховщикам.

Центробанк не будет применять меры воздействия за следующие нарушения, совершенные до 30 сентября 2020 года включительно:

нарушение предусмотренного строкой 9 приложения к указанию Банка России от 22 февраля 2017 года № 4297-У («О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов») требования к структуре активов, в которые инвестируются средства страховых резервов;

нарушение предусмотренного строкой 9 приложения к указанию Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У («О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов») требования к структуре активов, в которые инвестируются собственные средства (капитал) страховщика.

Кроме того, регулятор не будет применять меры воздействия к страховой компании в случае временного отсутствия у нее возможности выполнения отдельных действий по урегулированию, требующих непосредственного взаимодействия с клиентом. При этом отсутствие возможности исполнения страховщиком обязательств не означает их прекращения.



«Мы находимся с Банком России в постоянном конструктивном диалоге и признательны за оперативное принятие мер, которые помогут страховым компаниям преодолеть это беспрецедентно сложное время. Мы оперативно мониторим ситуацию и видим готовность со стороны ЦБ оказывать поддержку отрасли», — прокомментировал Юргенс.

