Петербургский Социальный Коммерческий Банк снизил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,25—0,5 процентного пункта.

«Классический» (от 10 тыс. рублей на срок от одного месяца до года) можно открыть под 3,75—4,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

«Классический-ВИП» (от 5 млн рублей на один год) теперь размещается под 4,25%. Выплата процентов производится в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по льготным ставкам 2,75—4,25% годовых.

«Мультивалютный» (от 200 тыс. рублей на срок от шести месяцев до года) можно оформить под 4,25% годовых. Разрешено пополнение счета.

Средняя годовая ставка по «Доходному» (от 10 тыс. рублей на один год) составляет 4,21% (за первый и второй месяцы начисляется 3,75% годовых, за третий месяц — 4%, с четвертого по девятый — 4,25%, с десятого по 12-й месяц — 4,5% годовых).

Процентные ставки по вкладу «Накопительный Люкс» при его оформлении в рублях (в сумме от 50 тыс. рублей на срок от шести месяцев до года) составляют 2,75—4,25% годовых в зависимости от суммы. Предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов.



По трем вышеперечисленным вкладам проценты выплачиваются ежемесячно.