Страховая компания «Капитал Life» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») за период с 1 по 24 апреля 2020 года осуществила 8,3 тыс. выплат клиентам в 69 регионах России по различным программам страхования жизни и здоровья на общую сумму более 2,5 млрд рублей.

Крупнейшая выплата «Капитал Life» по договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) за третью неделю апреля превысила 5 млн рублей и была осуществлена клиенту в Тюменской области. Также выплаты в размере 3,7 млн и 3,6 млн рублей были осуществлены в Санкт-Петербурге и Москве соответственно.

Максимальная рисковая выплата за этот период составила 650 тыс. рублей и была выплачена в Ростовской области родственникам застрахованного лица в связи с его скоропостижным уходом из жизни. Также выплаты по данному риску в размере 600 тыс. рублей и 507 тыс. рублей были выплачены в Приморском крае и Санкт-Петербурге.

В апреле 2020 года 2/3 клиентов компании предпочли заявить о страховом случае и оформить получение выплаты дистанционно на сайте компании. Количество посещений официального сайта kaplife.ru с момента начала режима самоизоляции в апреле выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Одновременно в компании зафиксировано повышение уровня удовлетворенности клиентов качеством урегулирования. Заметный положительный рост удовлетворенности зафиксирован в ходе исследования, проведенного «Капитал Life» в апреле 2020 года в 50 регионах России. Основной вклад в положительную динамику внесли клиенты, выбравшие дистанционный способ урегулирования.

«Благодаря успешной работе команды, отвечающей за цифровой сервис по урегулированию, нам удалось в этот сложный период не только предоставить клиентам удобный и безопасный дистанционный способ урегулирования, но и повысить общий уровень удовлетворенности клиентов качеством нашей работы, что особенно важно в период коронакризиса, — отметил генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич. — Уверен, что уровень удовлетворенности будет и дальше расти параллельно с увеличением доли цифрового канала в урегулировании».

Для оперативного оформления страховой выплаты в «Капитал Life» действует онлайн-сервис по урегулированию убытков : подать заявление и переслать все документы, а также получить выплату по ряду программ можно не выходя из дома, обратившись через сайт. Оплатить взнос по договору также можно онлайн: в кабинете клиента , в мобильном приложении или на сайте.