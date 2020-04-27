Срок подачи в Пенсионный фонд России (ПФР) информации о приеме сотрудника на работу и об увольнении в 2020 году сокращен до одного дня, ранее такую информацию предоставляли раз в месяц. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

«Согласно новому порядку, сведения о приеме и увольнении должны поступать в ПФР на следующий же день после того, как это произошло. Действие меры распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Ранее такую информацию направляли в ПФР раз в месяц», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что такая мера нужна для оперативного определения трудового статуса гражданина, если он обратится за мерами социальной поддержки, в том числе за пособием по безработице. Сделать это можно онлайн через портал «Работа в России», заявка будет рассмотрена в течение десяти дней, добавили в правительстве.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет правительству право устанавливать порядок и сроки подачи в ПФР сведений о трудовой деятельности до конца 2020 года.