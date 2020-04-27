Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой расширить меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса на владельцев торговых центров (ТЦ) и других арендодателей.

«В палату начали поступать обращения от объединений и руководителей организаций — владельцев торговых центров и иных арендодателей, которые заявляют о том, что в связи с массовой неуплатой арендаторами арендных платежей у них также возникают форс-мажорные обстоятельства, связанные с невозможностью оплачивать коммунальные услуги, услуги охраны, клининга, платежи по кредитным, лизинговым и иным договорам и т. д. В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о расширении мер поддержки также и для данной категории предпринимателей», — отмечается в документе.

Катырин напомнил, что меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в части уплаты арендных платежей уже нашли свое отражение в ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и постановлении правительства «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества».

Опрос: почти 50% малых и средних предприятий в РФ не могут получить господдержку В опросе Торгово-промышленной палаты России приняли участие 24 тыс. предпринимателей.

«По состоянию на 24 апреля в ТПП РФ зарегистрировано более 560 заявлений о выдаче сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах по внешнеторговым контрактам в связи с принятием мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Рассмотрено 480 заявлений, выдано более 140 сертификатов», — сообщил Катырин в своем письме премьер-министру.

Территориальные торгово-промышленные палаты, которые относятся к системе ТПП России, занимаются выдачей заключения о форс-мажорах по договорам между российскими субъектами предпринимательской деятельности. На ту же дату, по данным Катырина, торгово-промышленными палатами проведено около 50 тыс. консультаций для субъектов предпринимательской деятельности, рассмотрено более 20 тыс. заявлений на выдачу заключений о форс-мажорных обстоятельствах, по результатам экспертизы предоставленных документов выдано более 650 заключений.