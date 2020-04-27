Серьезные потрясения в экономике, как это было в 1998 году, не грозят России из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила во время видеоконференции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Финансовая система России сегодня устойчивая. Всю мировую экономику сегодня лихорадит, ждет серьезное падение, Россия — не исключение. Но есть понимание, как проходить этот трудный период, понимание того, что при всех сложностях потрясений точно не будет», — сказала Матвиенко.

Песков спрогнозировал «возвращение жизни в нормальное русло» через два месяца По его словам, к середине мая Россия может выйти на плато по числу заболеваемости.

Она добавила, что в России созданы все условия для преодоления экономического кризиса, но на это потребуется время. «Что касается дефолта 1998 года, тогда госдолг России был более 100% в отношении ВВП, мы были в такой долговой яме, казна была пустая. Сейчас в России менее 15% госдолга по отношению к ВВП. Это один из самых низких, если не самый низкий показатель в сравнении с другими государствами, поэтому мы можем себе позволить использовать современные финансовые инструменты, занять на международных рынках, у Центрального банка, тем самым покрыть дефицит бюджета, чтобы он был исполнен», — подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, все меры, которые сейчас реализуются для поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии, обеспечены финансовыми ресурсами в полном объеме. «За всю историю и Советского Союза, и России у нас не было таких больших золотовалютных запасов. Фонд национального благосостояния — наша подушка безопасности. Если разумно и бережно, как это делается сейчас, его расходовать, то его хватит не только на период коронавируса, а также чтобы смягчить последствия негативного развития экономики, поддержать наших граждан в это трудное время. У нас нет оснований для паники», — добавила спикер.