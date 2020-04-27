Рост реальных зарплат в феврале 2020 года в России замедлился в годовом выражении до 5,7% с 6,5% в январе. Реальные заработные платы в феврале 2020 года по сравнению с январем 2020 года выросли на 0,5%. Об этом говорится в сборнике Росстата «Информация о социально-экономическом положении России».



За январь — февраль рост реальной начисленной зарплаты составил 6,3% в годовом выражении.



«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 2020 года составила 47 257 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,1%», — говорится в документе.

Кроме того, по оценке Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в I квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с I кварталом 2019 года.

При этом индекс потребительских цен показал в I квартале рост на 2,4%, в том числе на продовольственные товары — на 2%, а на непродовольственные товары — на 2,5%. Потребительские цены на услуги выросли по отношению к аналогичному периоду 2019 года на 2,9%.

Среднедушевые доходы населения за указанный период составили 31,2 тыс. рублей, увеличившись на 3,3% по отношению к соответствующему кварталу прошлого года.