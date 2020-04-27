Потребительские цены на бензин в России в марте 2020 года в среднем выросли на 0,1% по сравнению с февралем. При этом производители бензина в марте повысили цены на 0,9%, говорится в сборнике Росстата «Информация о социально-экономическом положении России».

С начала года розничные цены на топливо возросли на 0,4%, тогда как цены производителей поднялись на 7,1%.

По данным статистики, в I квартале 2020 года розничные цены на топливо возросли на 1,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, при этом цены производителей увеличились на 12,1%.

Потребительские цены на бензин в марте в среднем по России превышали цены производителей в 2,3 раза (в марте 2019-го — в 2,7 раза).