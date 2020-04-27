Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа направила в суд дело в отношении кассира одного из коммерческих банков по обвинению в краже 59 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Нефтеюганский межрайонный прокурор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы», — говорится в сообщении.

По версии следствия, с февраля по июль 2019 года обвиняемая, работая кассиром-контролером отдела кассовых операций одного из коммерческих банков, похитила из загруженных кассет банкоматов 59 млн рублей.

В прокуратуре пояснили, что женщина зачисляла их на виртуальный электронный счет на торговой платформе онлайн-инвестиций, совершала с ними финансовые операции, а в последующем переводила на свою банковскую карту и тратила на личные нужды.

Женщине предъявлено обвинение по статьям «Присвоение чужого имущества» и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».



Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу.