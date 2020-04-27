В условиях самоизоляции в России активизировались мошенники, которые звонят гражданам и предлагают поправить якобы испорченную кредитную историю через специальный сайт, однако при попытке использовать его у клиента крадут деньги, рассказал гендиректор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин в интервью «Российской газете» .

«Ежедневно мы получаем десятки сообщений от граждан, которым позвонили с неизвестного номера с сообщением о якобы испорченной кредитной истории, для исправления которой надо зайти на какой-то сайт. А там происходит, простите, банальный отъем денег у доверчивых граждан. Мы такие сайты находим — в марте их трафик вырос в разы, и на каждом из них — тысячи обманутых», — сообщил Викулин.

По его мнению, в условиях кризиса такого рода мошенничество вполне можно приравнять к грабежу с соответствующей реакцией государства.