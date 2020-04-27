Поводы для возвращения цен на нефть к высоким уровням отсутствуют, однако сделка стран — производителей нефти по сокращению добычи может сделать колебания более плавными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия-24».

«Нет повода для ожидания возвращения цен к очень высоким уровням, тем не менее, основываясь на результатах консенсуса, а именно сделки ОПЕК++, есть основания надеяться, что после того, как она с 1 мая вступит в действие, она позволит демпфировать, то есть сделать плавнее колебания цен на нефть и избегать какие-то обвальные значения», — сказал он.

Песков отметил, что нынешние цены на нефть не являются «обвальными». Он выразил надежду, что достигнутая сделка по сокращению добычи позволит удерживать цены на приемлемом уровне. «Да, этот уровень ниже, чем хотелось бы, чуть ниже, но такой период не может длиться вечно, и обязательно наступит рост спроса на нефть и нефтепродукты, со временем и тренд изменится на повышение ценовых параметров», — добавил он.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае — июне, переговоры по которой начались еще 9 апреля. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки, а 9,7 млн баррелей в сутки, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли — 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки.

Само соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020-го под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021-го до конца апреля 2022 года — 5,8 млн баррелей в сутки. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года. При этом, по словам главы Минэнерго Александра Новака, суммарное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+, а также некоторыми их партнерами из G20 составит 15 млн баррелей в сутки.