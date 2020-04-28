Правительство России приняло два пакета мер поддержки экономики, готовятся третий и четвертый пакеты. Однако до сих пор не представлен исчерпывающий перечень антикризисных мер с оценками их стоимости и источниками финансирования, пишет РБК . Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что дополнительный финансовый ресурс, выделенный на смягчение негативных последствий пандемии, составляет 2,8% ВВП. Минфин не назвал ВВП, от которого следует считать, но, исходя из ВВП 2019 года и ожидаемого падения экономики, эта сумма составит около 2,9 трлн рублей. Пресс-служба правительства сообщила, что общая сумма двух антикризисных пакетов составила 2,1 трлн рублей.

По подсчетам РБК, сейчас прямая поддержка, в том числе бюджетные расходы на социальные меры поддержки населения, помощь регионам и санитарно-эпидемиологические меры , составляет около 600 млрд рублей. Остальная часть — это госгарантии и налоговые отсрочки, послабления для бизнеса .

В международной практике под фискальным стимулом в узком смысле принято понимать только меры, которые изменяют бюджетный дефицит. Кредитные гарантии не являются стимулом, так же как и перераспределение расходов. Доля такого перераспределения в антикризисном пакете составляет по меньшей мере 200 млрд рублей, следует из заявлений Силуанова. В общем виде не влияют на бюджетный дефицит и налоговые отсрочки, если отложенные выплаты планируются в том же финансовом году. По оценке Минэкономразвития, общая сумма обязательств компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) по налогам, страховым взносам и кредитным платежам, которая будет отложена на шесть месяцев, составляет 410 млрд рублей.

Правительство готовит меры для восстановления нормального ритма работы экономики Минэкономразвития должно проработать, свести все предложения и 30 апреля представить их в правительство.

Минфин утверждает, что общий объем фискальной поддержки в широком понимании составит 6,5% ВВП с учетом компенсации выпадающих нефтегазовых доходов, выпадающих ненефтегазовых доходов, а также возможного использования бюджетных остатков прошлого года (в сумме более 4 трлн рублей). Эти компенсации позволяют не сокращать общие расходы бюджета в кризис. Но включать в общий объем поддержки использование Фонда национального благосостояния (2 трлн рублей) не совсем корректно, этот механизм применяется по условиям бюджетного правила.

По мнению старшего экономиста британской Oxford Economics Евгении Слепцовой, стимул нивелирует падение ВВП в 2020 году только на 0,3 п. п., даже с учетом того, что мультипликаторы во время кризисов вдвойне эффективнее, чем в периоды экономического роста. В итоге ВВП России упадет почти на 7% в этом году под влиянием низких цен на нефть и карантинов, прогнозирует она.