Рубль слабеет по отношению к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар повысился на 36 копеек, евро — на 31 копейку по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,75 рубля (плюс 30 копеек), курс евро — 80,87 рубля (плюс 25 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром рубль останется под давлением. В связи с этим возросли риски вернуться к уровню 75,8 рубля. По словам Антонова, если фондовые индексы продолжат восстановление, рубль не ослабеет при падающих ценах на нефть. Низкие цены на нефть отразятся на курсе рубля позднее.

«Рубль в паре с долларом стабилизировался вблизи отметки 74,5. Но если нефть и дальше будет дешеветь, есть риски ухода пары доллар/рубль выше сопротивления 75, где рублевых «медведей» поддержат сработавшие стопы по коротким позициям. Однако сильного обесценивания российской валюты ожидать не стоит: на страже рубля жестко стоит Банк России», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.