Райффайзенбанк начинает принимать заявки на ипотечные кредиты по льготной ставке 6,5%. Об этом сообщили в банке, напомнив, что программа распространяется только на покупку жилья в новостройке.

Программа будет доступна до 1 ноября 2020 года, при этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

Заявку на ипотеку можно оформить на сайте банка, в личном кабинете заемщика и получить решение в течение суток. Сделка по ипотеке может пройти полностью дистанционно до момента подписания документов.



Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 3 млн рублей в других регионах страны.

