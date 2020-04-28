СМП Банк и Московский Областной Банк ввели новые вклады в долларах: «Стратегия Максимум» и «Стратегия Комфорт».

Срок обоих вкладов составляет 1 096 дней. Проценты начисляются по периодам.

Так, по вкладу «Стратегия Максимум» ставка за первые 366 дней для сумм от 1 тыс. долларов составит 1,35%, за период с 367-го по 731-й день — 0,45%, c 732-го дня до конца срока — 0,23%, а для сумм от 25 тыс. долларов ставки за указанные сроки равны 1,5%, 0,5% и 0,25% соответственно. Средние годовые процентные ставки за полный срок вклада составят 0,68% и 0,75% соответственно. Расходные операции не предусмотрены.

Минимальная сумма вклада «Стратегия Комфорт» составляет 25 тыс. долларов. За первые 366 дней проценты начисляются по ставке 1,3%, с 367-го по 731-й день — 0,4%, c 732-го дня до конца срока — 0,2%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 0,63%. Возможны расходные операции.

Во вклады можно вносить дополнительные взносы.



Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться. При досрочном расторжении договора проценты за полные периоды сохраняются.