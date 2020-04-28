Пандемия коронавирусной инфекции ускорила процессы автоматизации и цифровизации бизнеса. В долгосрочной перспективе это может привести к снижению спроса на специалистов, работающих в сфере продаж, хотя в ближайшее время они останутся востребованными. Рост же ожидается в сферах IT, здравоохранения, робототехники, агропромышленности. Прогнозами относительно изменений на рынке труда с ТАСС поделились специалисты в области подбора персонала.

«Не будет такого, что мы вышли с карантина и сразу какие-то профессии исчезли. Надо понимать, что так быстро профессии не исчезают. Другой вопрос, что на них будет меньше спрос», — отмечает Алена Владимирская, HR-специалист, основательница «Лаборатории карьеры Алены Владимирской».

По ее словам, такие изменения происходят быстро, но незаметно, люди обнаруживают их постфактум, как это произошло с сервисами такси в крупных городах. В первую очередь перемены затронут те сферы, которые подлежат автоматизации.

«Все, что можно автоматизировать какими-то роботами, дронами, начиная с водителей, курьеров и заканчивая продавцами магазинов, рядовыми бухгалтерами, юристами в офисе. Речь идет не о суперпрофессионалах, а о рядовых работниках <...> Это те профессии, которые сейчас точно начнут исчезать», — говорит Владимирская.

С ней солидарен управляющий директор кадровой компании Unity Феликс Кугел. Он отмечает, что работодатели сейчас стараются перевести все возможные процессы в цифровую среду.

«Под угрозой вымирания из-за развития технологий оказались турагенты, консультации которых заменяются рекомендательными алгоритмами онлайн-сервисов для путешественников. Сейчас к технологическому аспекту, негативно влиявшему на востребованность специалистов в отрасли, прибавился социальный: туристическая сфера — одна из тех, которые сильнее всего пострадали из-за коронавируса. <...> Может исчезнуть профессия «кассир»: ретейлеры делают ставку на кассы самообслуживания, позволяющие сократить очереди в магазинах, и тестируют микромаркеты (вендинговые автоматы) в подъездах домов», — рассказывает эксперт.

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Также, по его мнению, в зоне риска банковские работники, занятые рутинными операциями, которые постепенно автоматизируются. «Печатная индустрия переживает кризис, проигрывая растущему онлайн-рынку (электронные медиа и другое), — востребованность специалистов, занятых в этой сфере, будет снижаться. Автоматизация также затронет библиотекарей, почтальонов», — добавил Кугел.

Сейчас в связи с режимом самоизоляции очень востребованы специалисты, так или иначе связанные с онлайн-продажами, продвижением в Интернете, а также доставкой товаров на дом, подчеркивает директор по продажам и маркетингу кадрового холдинга Ancor Наталья Щербакова.

«Большое количество запросов поступает на сотрудников в кол-центрах, принимающих заказы. Активно работают все логистические центры, которые связаны с формированием, сбором и доставкой заказов на дом, в связи с чем резко увеличился спрос на курьеров и водителей. За них, по сути дела, идет борьба среди работодателей, потому что сегодня компания, обеспечивающая наиболее быструю доставку до потребителя, имеет серьезное конкурентное преимущество на рынке», — говорит она.

Торговые сети и магазины даже после окончания ограничительных мер будут терять покупателей и начнут развивать новые онлайн-каналы продаж, уверена Щербакова.

«Если прежде для того, чтобы купить что-то, нам очень часто надо было пойти в офлайн и посмотреть на это что-то, а потом уже заказывать в Интернете, то за время, пока мы работаем дома, мы научимся принимать решения о покупке удаленно. Будет расти востребованность маркетологов, которые работают в онлайне», — прогнозирует представитель Ancor.

За время пандемии значительно выросло число онлайн-заказов. Вероятно, что после отмены режима самоизоляции доставка останется популярной услугой: потребители не захотят менять сложившиеся привычки, и это даст торговле дополнительные возможности.

«Спрос и, соответственно, зарплаты будут постепенно расти у специалистов на всех уровнях — от складских работников, которые занимаются сборкой заказов, до управленцев, координирующих процессы. Отдельно нужно сказать о курьерах: за время пандемии их зарплаты выросли на 20%. После пандемии они сохранят востребованность», — отмечает Феликс Кугел.

Говоря о тех отраслях и направлениях, которые будут активно развиваться, Алена Владимирская прогнозирует, что будет расти престиж медицины и фармакологии, причем именно в области разработок. «Каждая страна сейчас разрабатывает лекарство от COVID-19. И понятно, что это все даст «фарме» огромный толчок. «Фарма» — это во многом новое IT. Что было в IT десять лет назад? Оно было индустрией, которая растет», — напомнила она.

Владимирская также считает, что роста спроса на специалистов можно ожидать в производстве медоборудования, АПК и во всем, что связано с безопасностью, начиная с кибербезопасности и заканчивая классической, которая тоже будет расти на основе робототехники. Это касается также защиты и цифровизации населения.

По мнению Кугела из Unity, вырастет спрос на специалистов, которые занимаются сбором и упорядочиванием данных, необходимых для решения бизнес-задач.

«Мы наблюдаем увеличение спроса на тренеров, обладающих опытом проведения онлайн-обучения и мероприятий. Компании сейчас также очень серьезно озаботились ментальным здоровьем своих сотрудников: работать удаленно оказалось не так-то легко, в связи с чем растет спрос на психологов», — рассказывает Щербакова.

Стандартно высоким спросом, по словам специалистов, пользуются IT-разработчики и специалисты по цифровому маркетингу и таргетингу.

Все опрошенные эксперты не исключают роста уровня безработицы, однако потерявшие заработок люди могут найти себя в растущих отраслях.

«Уровень безработицы может вырасти. Некоторые компании для сокращения расходов могут перевести часть штата на постоянную дистанционную занятость и четырехдневную рабочую неделю. Специалистам, которые выйдут на рынок труда, потребуется время, чтобы найти новое предложение», — говорит Кугел.

На разных позициях и в разных сферах сроки поиска работы могут быть разными: от нескольких дней (востребованные IT-специалисты, «синие воротнички» — разнорабочие) до полугода (претенденты на управленческие позиции с высокими ожиданиями от вакансии).

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Согласно прогнозу Кугела, самозанятые, лишившиеся заказов, могут начать искать постоянную работу, что обострит конкуренцию между соискателями на рынке труда. Однако все зависит от конкретного человека, его навыков и его желания, отмечает Владимирская.

«Большинство людей не хотят переквалифицироваться. Они живут в такой парадигме: если я потеряю работу, государство либо кто-то мне обязан ее дать», — констатирует она.



В высокой степени безработица обуславливается несоответствием спроса и предложения. «Вакансий, очевидно, на всех не хватит никогда. Надо заметить, что и до начала этой сложной ситуации мы наблюдали наличие большого количества вакансий и одновременно с этим большое количество людей в поиске работы. И это объяснялось разрывом между тем, что хотели работодатели, и тем, что могли предложить соискатели. Думаю, такая же картина будет наблюдаться и в будущем, с корректировкой на изменение профилей в приоритете», — подчеркивает Наталья Щербакова.