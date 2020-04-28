Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% будет действовать до 1 ноября 2020 года и вряд ли будет продлена, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала РБК.

«Я считаю, что программу нужно до 1 ноября, как мы договаривались, сохранить. Дальше мы, конечно, посмотрим, но вряд ли мы ее дальше продолжим. Поэтому кто хочет, тот должен сейчас максимально быстро оформить ипотеку», — сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что в 2015 году программа субсидирования ипотеки привлекла в экономику порядка 800 млрд рублей. По словам вице-премьера, эта мера себя уже оправдала. «Я рекомендую людям воспользоваться этой возможностью», — добавил он.

Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке.

Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки — до 20 лет. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.