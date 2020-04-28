Общие сборы по каско в 2020 году снизятся на 15—25% в зависимости от длительности карантинных мероприятий. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

«Снижение уровня доходов населения и возможный рост цен на полисы могут привести к сокращению продаж примерно на 15—25%», — сказал он.

Юргенс также отметил, что снижение интенсивности дорожного движения, произошедшее из-за ограничительных мер в связи с борьбой с коронавирусом, приведет к кратковременному снижению количества ДТП и связанных с ними убытков по каско. Однако рост курса валют и последовавшее за ним подорожание импортных запасных частей для ремонта приведут к росту среднего возмещения по каско.

При этом текущая ситуация станет драйвером как для роста доли электронных продаж каско, так и для перехода на удаленное урегулирование убытков, заключил он.