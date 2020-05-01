Росгосстрах Банк обновил условия по сертификатам «Ваш юрист» от компании «Правокард». Теперь владельцы сертификата могут воспользоваться юридической поддержкой в случае возникновения трудной ситуации на дороге и в повседневной жизни, в том числе в рамках правовых коллизий, создаваемых ограничениями на фоне пандемии COVID-19, говорится в релизе финучреждения.

«За консультацией можно обратиться для сопровождения сделки купли-продажи автомобиля или квартиры, в случае дорожно-транспортного происшествия, получения льгот и налогового вычета, возникновения имущественных споров, нарушения трудового законодательства и решения других вопросов, с которыми в том числе сталкиваются автовладельцы. В рамках проекта опытные юристы круглосуточно окажут устные или письменные консультации по всем областям российского права, включая ведение переговоров юристом от имени клиента, составление и разъяснение документов, оценку судебной перспективы, дистанционную подачу документов, а также представительство в суде», — сказано в сообщении.

Сертификат доступен в трех тарифах («Базовый», «Оптимальный» и «Расширенный»). Консультациями, помимо владельца сертификата, смогут также воспользоваться ближайшие родственники.