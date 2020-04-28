Председатель Банка России Эльвира Набиуллина поддерживает дальнейшее ужесточение контроля над микрофинансовыми и коллекторскими организациями, но выступает против их запрета. Об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам видеоконференции парламентариев с главой ЦБ.

Как отметил Миронов, в ходе совещания он поставил вопрос о запрете деятельности микрофинансовых организаций (МФО). «Сегодня МФО — это полукриминальные ростовщические конторы», — считает депутат. По его словам, он также поддержал инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о запрете коллекторских агентств.

«Сразу хочу сказать ответ Набиуллиной. Она видит все несовершенство, огромное количество проблем, связанных с МФО, но боится, что, если их запретить, они уйдут в тень, в подполье, а сейчас худо-бедно они находятся под регулятором. И она выступает за дальнейшее ужесточение требований к МФО и коллекторам, но считает невозможным их ликвидировать», — рассказал глава справороссов, назвав тезис главы ЦБ «ошибочным и спорным».