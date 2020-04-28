В России должен быть создан новый государственный орган, который не будет концентрироваться на текущих проблемах, а займется проработкой экономических стратегий после пандемии. Такое мнение высказал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на заседании Международного онлайн-форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии».

«Приходится и в кризис принимать стратегические решения. Поэтому сегодня мы предлагаем правительству ряд решений, в том числе, когда мы находимся в условиях коронавируса и низких цен на нефть, создать центр развития с определенными полномочиями для того, чтобы думать о будущем. Причем в составе такого органа должны быть люди, которые думают не о решении текущих проблем, а [умеют] абстрагироваться от этого и думать о будущем», — сказал он, уточнив, что предлагает назвать этот государственный орган «администрацией роста».

Титов отметил, что в России «недоинвестированная экономика», поэтому есть множество ниш, которые могут сделать страну одной из самых динамично развивающихся в мире. По его оценке, потенциал роста РФ составляет до 10% валового внутреннего продукта в год.