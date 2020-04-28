Прирост числа безработных в Москве связан с тем, что после повышения выплат многие решили воспользоваться своим правом и получить поддержку от государства, сообщил заместитель мэра по вопросам экономического развития и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Если посмотреть на данные статистики по безработности, то она приросла незначительно — всего порядка 27 тысяч человек зарегистрировалось на бирже труда. Если говорить в целом, то уровень безработицы составляет 0,8%... Количество зарегистрированных безработных связано с тем, что после существенного повышения выплат по безработице многие решили воспользоваться своим правом и получить дополнительную поддержку от государства», — сообщил Ефимов в интервью телеканалу «Россия-24».

Заммэра отметил, что в Москве работает около 7,8 млн человек, а количество вакансий на рынке труда превышает 300 тыс. «Баланс на рынке труда есть, и мы не видим большой угрозы», — отметил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал несколько указов о поддержке граждан в период самоизоляции. В частности, начали выплачивать пособия по безработице. На выплату могут претендовать те, кто потерял работу из-за коронавируса. Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц: 12 130 рублей — федеральное пособие, 7 370 рублей — доплата из бюджета Москвы. Программа выплат будет действовать до 30 сентября.