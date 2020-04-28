Акционеры Московской биржи по итогам годового общего собрания, прошедшего во вторник, 28 апреля, в форме заочного голосования, в соответствии с рекомендациями наблюдательного совета приняли решение направить на выплату дивидендов 18,1 млрд рублей, или 7,93 рубля на одну обыкновенную акцию, что соответствует 89% консолидированной чистой прибыли организации по МСФО за 2019 год. Об этом сообщается в релизе биржи.

Выплаты состоятся не позднее 22 июня 2020 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 15 мая 2020 года.



Акционерами Московской биржи являются порядка 115 тыс. физических лиц и около 1 тыс. юридических лиц. Доля акций Мосбиржи, находящихся в свободном обращении, составляет 63%.