Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 27 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,23 рубля. С начала торговой сессии было проведено 55,9 тыс. сделок почти на 3 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,7625—74,9 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 80,42 рубля, уменьшившись на 20 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 6 тыс. сделок на 278 млн евро по курсам от 80,2725 до 80,96 рубля за евро.

Рубль сохраняет плюс, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. К вечеру рубль укреплялся примерно на 0,4% к доллару и евро, уточняет он.

«Открытие торгов для российской валюты выдалось не слишком удачным — в паре с долларом рубль торговался в районе 74,8, однако в дальнейшем ситуация заметно улучшилась, в том числе уже к середине дня пара доллар/рубль опускалась ниже 73,8 рубля, что стало минимумом с 17 апреля. К вечеру рубль вновь отступил в район 74+, хотя и сохранил положительную динамику с начала дня», — комментирует эксперт.

Некоторому ослаблению позиций рубля к вечеру, поясняет аналитик, способствовало ухудшение аппетита инвесторов к риску. «В том числе американские фондовые индексы торговались в минусе, а индекс доллара уверенно укреплялся. Кроме того, отрицательную динамику демонстрировали и цены на нефть», — уточнил Кравченко.