Ипотечные ставки вырастут, если будет реализован новый механизм оформления страховки по жилищному кредиту за счет банка, пишут «Известия» . Об этом рассказали в банке «ФК Открытие», Промсвязьбанке и «Зените». С учетом небольшой прибыльности ипотеки перекладывание расходов по страхованию на банк приведет к увеличению ставки по кредиту на 0,6–0,7 п. п., оценили в «Открытии».

В пресс-службе ЦБ сообщили, что в результате изменений расходы россиян на ипотеку не вырастут. Гражданин несет расходы на покупку страховки вместе с уплатой основного долга, поэтому полная стоимость кредита в результате предложенных мер не вырастет, а гражданину станет проще оценить общую стоимость ипотеки. Также это избавит его от необходимости самому оформлять страховку, подчеркнули в регуляторе и добавили, что банк как более сильная сторона сможет договорится со страховыми компаниями о снижении тарифа, что в конечном итоге должно отразиться на уменьшении стоимости ипотеки.

Ранее в регуляторе предложили новый подход к страхованию рисков при выдаче ипотеки: банки должны будут самостоятельно заключать соглашения по этому продукту. ЦБ уже несколько лет вел с кредитными организациями диалог о том, как включить страховку в показатель полной стоимости кредита (ПСК), но непосредственно предложенный механизм был для рынка неожиданностью, рассказал вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. По его словам, в ожидании реализации проекта ЦБ кредитные организации не будут опускать тарифы по ипотеке в соответствии с ключевой ставкой. В новом же механизме страховка будет распространяться только на остаток суммы задолженности перед банком, предположил Войлуков. Он считает, что больше всего новый механизм ударит по самим страховым компаниям — они недосчитаются годовой выручки.

Участники рынка и эксперты согласны с тем, что тарифы по жилищным займам увеличатся, если банки начнут заключать договоры на страхование ипотечных заемщиков самостоятельно в соответствии с предложением регулятора. Рост может достичь 0,5–1 п. п., считают эксперты из страховых компаний и рейтинговых агентств. Ставка может снова приблизиться к 10%.

По мнению экспертов, в условиях низкой доходности ипотечных продуктов кредитные организации переложат расходы по страхованию на заемщиков через повышение ставок. Если заемщик может попытаться сэкономить на стоимости рисков, то у банка такого интереса нет. По умолчанию по выдаваемому кредиту будет предлагаться более дорогой вариант страхования, считают эксперты. Ориентировочная тарифная ставка по договору ипотечного страхования по основным видам риска варьируется от 0,4% до 1,4% от суммы кредита. Рост общей стоимости ипотеки может составить в среднем 0,5–1 п. п. к тем ставкам, которые действуют сейчас. Минусом такого подхода для заемщика можно считать отсутствие гибкости в сроке оформления продукта: клиенту придется оплатить страховку на весь период.