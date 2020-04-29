Количество обманутых дольщиков в России может увеличиться на 135 тыс. человек, пишут «Известия» . Это прогнозируют в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК). Если режим ограничений продлится до июля, застройщики будут вынуждены переносить сроки ввода объектов в эксплуатацию, а к концу года рискуют обанкротиться до 1 тыс. девелоперов. Каждый день карантина увеличивает постоянные издержки девелоперов, снижает денежные потоки и увеличивает неопределенность ситуации в будущем, пояснил генеральный директор РАСК, эксперт площадки «Жилье и городская среда» ОНФ Николай Алексеенко.

По его словам, с 13 апреля по 1 мая полностью приостановлены стройки в Москве и Подмосковье — по распоряжению региональных властей. По оценкам РАСК, один месяц простоя обходится застройщикам Московского региона в 13–14 млрд рублей прямых издержек: на выплату заработных плат, аренды и так далее. Так, если приостановка стройки продлится до конца мая, прямые потери местных девелоперов составят 25–30 млрд рублей. За апрель – июнь включительно недополученная выручка составит 140–150 млрд рублей. Для Московского региона негативный эффект будет достигать 170 млрд. Застройщики всей страны рискуют недополучить 500–550 млрд рублей, спрогнозировал Николай Алексеенко. Если пессимистический прогноз по количеству банкротств к концу года сбудется, то в числе новых обманутых дольщиков может оказаться 135 тыс. человек, считает он. Если же простой продлится до июня, застройщики по всей стране потеряют 400–450 млрд рублей. Число банкротств компаний к концу года может достичь 780, а обманутых дольщиков — 90 тыс. человек.

Приостановка строек до середины мая, по прогнозам РАСК, обернется для девелоперов Московского региона потерями на сумму около 20 млрд рублей. По прогнозам опрошенных участников отрасли, запрет на строительные работы в Москве и Подмосковье, вероятнее всего, продлится до конца майских праздников. Скорее всего, открытие будет постепенным, разного вида работы на строительных объектах начнут разрешать последовательно, при четком соблюдении требований безопасности, считают эксперты.

Одна из ранее объявленных президентом мер поддержки отрасли — льготная ипотечная программа. Новостройки массового сегмента можно будет купить по ставке 6,5% — до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн в Москве и Санкт-Петербурге. Также будет докапитализирован Фонд помощи обманутым дольщикам на 30 млрд рублей, выделено 12 млрд на кредитование отрасли, «ДОМ.РФ» предоставит госгарантии Минфина в размере 50 млрд рублей для выкупа квартир у застройщиков. Кроме того, увеличится доступность банковских кредитов для стройкомпаний.