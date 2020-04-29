Пессимизм в российской бизнес-среде достиг уровня кризиса 2015 года, показало исследование Deloitte, данные которого приводит РБК .

Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей. 37% финансовых директоров прогнозируют снижение доходов своего предприятия, 40% — падение операционной прибыли, говорится в исследовании.

Для сравнения: во втором полугодии 2019 года только 12% финансовых директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% — снижения операционной прибыли.

Компания Deloitte в 11-й раз провела регулярный опрос финансовых директоров российских компаний, исследование проводилось в марте и первой половине апреля путем онлайн-анкетирования и личных интервью. В финальную выборку вошли 45 респондентов, которые были сгруппированы по отраслям, объему выручки в 2019 году и численности штата сотрудников.

В Deloitte не исключают, что за апрель, когда в России из-за карантинных мер действует режим нерабочих дней, негативные настроения компаний могли усилиться еще более значительно, чем показал опрос.

В тройку рисков, оказавших наиболее сильное влияние на бизнес, вошли ослабление рубля (80%), снижение доходов от основной деятельности (78%) и снижение спроса (78%), говорят финансовые директора. Согласно данным исследования, 70% компаний ожидают падения доходов в ближайшие полгода; 54% предвидят, что снижение растянется на следующие год-полтора.

Наиболее негативные настроения у:

медицинских компаний и фармпроизводителей (75% опрошенных), испытывающих трудности из-за временных ограничений производства субстанций в Китае, а также расширения госрегулирования цен. В числе последствий — спад производства и возможный дефицит отдельных препаратов, объясняет партнер департамента налогов и права Deloitte Олег Березин;

предприятий розничной торговли (67%), при этом в первую очередь речь идет о непродуктовых магазинах, закрывшихся из-за карантинных мер. Из них в наиболее выигрышном положении оказались те, кто ранее развивал онлайн-продажи, отмечает партнер департамента аудиторских услуг Deloitte Владимир Бирюков;

сектора недвижимости и строительства (80% компаний), где в зоне повышенного риска оказалась офисная недвижимость из-за перевода сотрудников на удаленную работу. Снижение ставок аренды в торгово-развлекательных центрах и цен на квартиры прогнозируется в пределах 10%, поясняет менеджер департамента финансового консультирования Сергей Чемерикин.

Ряд отраслей столкнутся с негативным эффектом пандемии и связанных с ней ограничений позднее: в частности, производство автомобилей в первой половине 2020 года будет стабильным благодаря уже сформированным заказам, а затем ожидается спад, указывают в Deloitte.

Отметим, что, по прогнозу консалтинговой компании PwC, который приводит в среду ТАСС , продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом и снижения цен на нефть могут упасть на 30%. Прогноз строился на стрессовом сценарии, по которому восстановление и стабилизация цен на нефть ожидаются к III кварталу 2020 года, а снятие большей части ограничений на передвижение и деятельность предприятий — в конце весны или начале лета. При этом в России будут активно развиваться онлайн-продажи автомобилей. Без учета стресс-факторов падение российского авторынка составит 3,5%, однако отсутствие их влияния, по мнению PwC, маловероятно. Ранее консалтинговая компания Boston Consulting Group прогнозировала, что продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих авто в России в 2020 году при пессимистичном сценарии могут упасть на величину до 50% из-за пандемии коронавируса, при оптимистичном — на 20%.

Согласно данным исследования Deloitte, страховые компании испытают основной удар в следующем году, когда завершатся действующие договоры страхования.



Меньше всего кризис затронет сектора высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ, 75% их представителей прогнозируют рост доходов в ближайший год. В условиях самоизоляции растут трафик и спрос на быстрый Интернет, а также на услуги связи. Карантин практически не затронул и агропромышленный комплекс — большинство сельскохозяйственных компаний продолжили работать в обычном режиме, отмечается в исследовании Deloitte.