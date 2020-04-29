Банк России выпустил новые памятные монеты из драгоценного и недрагоценных металлов. Об этом объявила пресс-служба регулятора.

В обращение в среду, 29 апреля, выпускаются следующие монеты :

• серебряная номиналом 1 рубль «Московский метрополитен»;

• серебряная номиналом 3 рубля «100-летие образования Республики Татарстан»;

• серебряная номиналом 3 рубля и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей (в том числе с цветным покрытием) «Барбоскины» серии «Российская (советская) мультипликация».

На оборотной стороне монеты номиналом 1 рубль «Московский метрополитен» рельефно изображена эмблема столичного метро; по окружности имеется надпись: «Московский метрополитен».



Тираж монеты — 3 тыс. штук.



На монете номиналом 3 рубля, посвященной столетию со дня основания Татарстана (27 мая 1920 года. — Прим. Банки.ру), размещено рельефное изображение молодых людей в традиционных татарских костюмах, исполняющих национальный танец, на фоне вида Казанского кремля. Вверху изображен выполненный в технике лазерного матирования герб республики. На монете имеются надписи: «100 лет» (слева в две строки) и «Республика Татарстан» (внизу по окружности).

Монеты в честь Татарстана также выпускаются в количестве 3 тыс. штук.

На серебряной монете номиналом 3 рубля «Барбоскины» расположена выполненная в цвете фигура героя мультфильма — Дружка; вверху имеется надпись: «Барбоскины».

Тираж серебряной монеты — 7 тыс. штук.

Аналогичные монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей выпущены двух видов: обычные (из серебристого металла) и с цветным покрытием. Картинка на них похожа на ту, что можно увидеть на серебряной монете, но на второй из недрагоценных монет Дружок выполнен в цвете .



Тираж обычных монет из недрагоценного металла номиналом 25 рублей — 850 тыс. штук, монет с цветным покрытием — 150 тыс.