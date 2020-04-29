Сбербанк начинает реализацию госпрограммы по поддержке системообразующих предприятий, предусматривающую кредитование по ставке до 5% годовых. Об этом в среду объявили в кредитной организации.

«По поручению президента России правительство разработало комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий, одним из ключевых пунктов которого стала программа кредитования на пополнение оборотных средств. Сбербанк стал первым вступившим в эту программу банком, заключив соответствующее соглашение с Минэкономразвития России», — говорится в релизе.

Согласно правилам, утвержденным постановлением правительства РФ от 24 апреля 2020 года № 582, кредиты в рамках программы будут выдаваться на срок до года по ставке, не превышающей 5%. Размер каждого кредита ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, но не может превышать 3 млрд рублей.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, первые кредиты по новой программе будут выданы уже в ближайшие дни.

В релизе Сбербанка также приводится комментарий министра экономического развития РФ Максима Решетникова. «Рассчитываем, что банки активно включатся в реализацию этой программы. Она должна помочь системообразующим предприятиям пережить этот непростой период и поддержать занятость», — сказал глава МЭР.

Предприятия смогут направить кредитные средства на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских работ и т. д. — полностью список целей приведен в правилах. Распоряжение правительства РФ от 24 апреля 2020 года № 1134-р предусматривает выделение банкам в 2020 году 24 млрд рублей субсидий на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным в рамках этой программы. В результате банки должны выдать системообразующим предприятиям кредиты на общую сумму до 400 млрд рублей по льготной ставке.



Спрос на кредиты высокий, указывают в Сбербанке: уже более 20 организаций из наиболее сильно пострадавших отраслей — транспортных, промышленных и энергетических компаний — заявили о своих потребностях в поддержке.