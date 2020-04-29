Рубль укрепляется к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 37 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро — на 17 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 73,65 рубля (минус 49 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 18 копеек, до 80,02 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в среду утром пара доллар/рубль будет торговаться на уровне 73,9 рубля. Если положительная динамика на нефтяном и фондовом рынках сохранится, то рублю ничего не мешает вернуться к уровню 73, отметил Антонов.

«Если с 12 мая режим самоизоляции будет ослабевать, это позитивно отразится на рубле, поскольку повысится спрос на валюту со стороны оживления бизнеса экспортеров. Поддержка по паре располагается в районе чуть ниже 73 рубля за доллар, не стоит ждать ее пробития. Во-первых, на носу длинные майские праздники и традиционное падение деловой активности между ними, усиленное режимом самоизоляции. Во-вторых, дешевый рубль не выгоден бюджету, и, скорее всего, ЦБ сократит объем интервенций при подходе к поддержке», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.