Жители России через Единый портал госуслуг смогут подать заявление на получение пособия по безработице и встать на учет в центре занятости. Об этом сообщили в пресс-службе Минкомсвязи РФ.

«Минкомсвязь России запустила на Едином портале госуслуг сервис подачи заявления на получение пособия по безработице и постановки на учет в центре занятости. Воспользоваться сервисом можно, если пользователь портала: был уволен, прекратил индивидуальную предпринимательскую, адвокатскую или нотариальную деятельность, прекратил регистрацию в качестве самозанятого или впервые ищет работу», — говорится в сообщении.

Для лишившихся работы с 1 марта 2020 года и позже размер пособия составляет 12 130 рублей. Дополнительно одному из родителей выплачивается 3 тыс. рублей на каждого ребенка младше 18 лет. Субъекты РФ могут установить региональные доплаты.

«Для тех, кто был уволен до 1 марта и имеет менее 26 недель трудовых отношений в течение 12 месяцев до признания безработным, или был уволен более года назад, размер пособия составляет 1 500 рублей в месяц, увеличенный на районный коэффициент. Также ежемесячное пособие в 1 500 рублей, увеличенное на районный коэффициент, положено предпринимателям, прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность, тем, кто ищет работу впервые, уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия», — пояснили в Минкомсвязи.