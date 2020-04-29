Количество фальшивых денежных знаков в национальной валюте, выявленных в банковской системе России в I квартале 2020 года, сократилось на 9,5% по сравнению с IV кварталом 2019-го и составило 11 279 штук. Об этом сообщили в среду в Центробанке.

По-прежнему большая часть выявленных подделок распределяется между номиналами 5 тыс. рублей (8 632 фальшивки) и 1 тыс. рублей (1 893). Меньше всего выявлено поддельных десятирублевых банкнот (две штуки).

Кроме того, было выявлено 410 фальшивых купюр номиналом 2 тыс. рублей, 131 подделка на 500 рублей, 25 ненастоящих банкнот в 200 рублей, 24 сторублевки и 12 фальшивых 50-рублевых купюр, свидетельствуют материалы ЦБ .

Среди монет обнаружены подделки номиналом 10 рублей (134) и 5 рублей (16).



Поддельных банкнот иностранных государств в I квартале текущего года обнаружено 469 штук, что на 12,7% меньше, чем в IV квартале 2019-го. Большую часть составили поддельные доллары США (410). Были также выявлены поддельные евро (42) и китайские юани (17).