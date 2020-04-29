Средневзвешенные ставки топ-15 ипотечных банков России по итогам прошлой недели снизились, показывают результаты мониторинга «ДОМ.РФ». Компания в сотрудничестве с агентством Frank RG еженедельно публикует обзор ставок крупнейших ипотечных банков России, на которые совокупно приходится более 90% выдачи ипотеки в стране.

Снижение зафиксировано впервые с того момента, как в марте мировая экономика столкнулась с негативными последствиями пандемии коронавируса и падения цен на нефть. В середине марта под влиянием общей неопределенности в экономике ряд средних банков перешли к повышению ставок по ипотеке, после того как в феврале был зафиксирован минимальный в российской истории уровень 8,7%.

Как показывает «Анализ развития конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования в апреле 2020 года», за отчетный период с 18 по 24 апреля ставки по кредитам на новостройки, на вторичном рынке и по рефинансированию снизились в среднем на 0,1 процентного пункта. Вклад в это снижение внес банк «Открытие», который 22 апреля на 1,15 п. п. уменьшил минимальные ипотечные ставки по кредитам на первичном и вторичном рынках до 8,4% и 8,7% соответственно. Также он снизил ставки рефинансирования на 0,85 п. п. до 9%. В марте и ранее в апреле банк повышал ставки, и нынешнее понижение отчасти компенсирует этот рост.



Важным событием прошлой недели на ипотечном рынке стало подписание постановления правительства России № 566 о льготной ипотеке на новостройки под 6,5%, отмечает «ДОМ.РФ» (компания назначена оператором программы). На сегодняшний день из топ-15 ипотечных банков уже семь принимают заявки на участие в программе и выдают кредиты: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, Промсвязьбанк, Банк ДОМ.РФ и Абсолют Банк. Всего, по данным на 27 апреля, принято около 6 тыс. заявок более чем на 16,6 млрд рублей. По оценкам, программа обеспечит выдачу примерно 250 тыс. новых жилищных кредитов и позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.