ВТБ зафиксировал рост активности мошенников, которые совершают визиты домой к гражданам, находящимся на самоизоляции. Под видом кредитных агентов, консультантов или риелторов они обходят многоквартирные дома, предлагая свои «услуги» по оформлению финансовых продуктов и заключению банковских договоров. При этом никакого отношения к кредитным организациям или другим финансовым компаниям они не имеют, подчеркивают в банке.

«На фоне введения режима самоизоляции примерно на 15% повысилось число мошеннических действий в отношении наших клиентов, в первую очередь с использованием метода социальной инженерии. При этом граждане все чаще проявляют сознательность и не сообщают свои персональные данные в ходе подобных телефонных разговоров. Понимая все меньшую эффективность такого подхода, мошенники решили вернуться к старым способам обмана клиентов и снова практикуют визиты на дом под видом финансовых консультантов», — комментирует руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная.

Аферисты предлагают клиентам за минимальную комиссию продлить срок действия истекших банковских карт, заключить потребительский кредит на дому без необходимости визита в офис и даже рефинансировать ранее оформленный ипотечный кредит под более низкую процентную ставку. В случае положительного ответа мошенники сразу же готовы составить «кредитный договор» и, завоевав доверие клиента, просят сообщить им данные банковской карты для зачисления необходимой денежной суммы. В реальности через некоторое время со счета этой карты могут быть списаны все средства, предупреждают банкиры.

Клиенты ВТБ сообщили о подобных случаях в контакт-центр банка, подробно описав все действия мошенников в отношении себя и своих соседей. Первые случаи были зафиксированы с участием пенсионеров и граждан, оказавшихся без работы или потерявших доход.

«Подобная активность крайне опасна в период наступления майских праздников. Миллионы наших сограждан остаются дома и в случае проявления доверчивости могут стать жертвами таких финансовых аферистов. Следует помнить, что все свои продукты и услуги ВТБ предлагает непосредственно в своих точках продаж либо через официальные дистанционные каналы. Просим граждан быть бдительными и при необходимости сразу же перезванивать по общему номеру 8 (800) 100-24-24 или 1000 для проверки истинной цели визита вашего собеседника», — добавляет Ольга Цегельная.

В ВТБ подчеркивают, что информация обо всех случаях мошеннических действий в отношении клиентов будет передана в службу безопасности банка и правоохранительные органы.



Об адаптации мошенничества к условиям пандемии также говорится в сегодняшнем материале RT : как рассказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов, сейчас основной канал увода средств со счетов и карт клиентов, а также наличных средств, — это социальная инженерия, связанная с вирусом. Речь идет о звонках с такими, например, сообщениями: «вам положена компенсация», «есть чудо-средство», «вам прописана дезинфекция всей вашей квартиры». Еще один вариант — визит «волонтеров», которые просят оплату за то, чтобы якобы сходить за продуктами. В числе прочего мошенники предлагают «быстро и без проблем» оформить цифровой пропуск на выход из дома.