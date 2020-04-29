Проект общенационального плана восстановления экономики должен быть представлен в правительство до 25 мая. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду на заседании совета по противодействию распространению коронавируса, передает ТАСС.

«Прошу Минэкономразвития, Министерство финансов, Министерство труда и социальной защиты совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 25 мая разработать и представить в правительство общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики», — сказал он.

Премьер также поручил Минздраву обобщить и проработать предложения, высказанные во вторник на совещании у президента РФ Владимира Путина с губернаторами по вопросам противодействия коронавирусу. Мишустин напомнил, что на этом совещании Путин также поручил до 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, связанных с коронавирусом, и направить их в регионы. «Нужны плавные, тщательно выверенные действия, что позволит избежать новой вспышки инфицирования, — подчеркнул глава Кабмина. — Для каждого региона необходимо продумать свой набор профилактических мер и рекомендации в зависимости от сложности ситуации на конкретной территории».



Мишустин напомнил, что президент поручил в ближайшее время подготовить новый пакет неотложных мер по поддержке экономики и граждан. «Прошу Министерство экономического развития до 5 мая обобщить все предложения и внести их в правительство», — указал премьер.