Чистый спрос россиян на валюту на внутреннем рынке упал в феврале по сравнению с январем текущего года, что было обусловлено увеличением предложения населением наличной иностранной валюты при некотором сокращении спроса на нее, свидетельствуют данные опубликованного Центробанком «Обзора основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в феврале 2020 года» .

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) сократился в феврале по сравнению с январем в долларовом эквиваленте на 11% и составил 3,2 млрд долларов. Спрос на доллары США уменьшился на 14%, на европейскую валюту — на 2%, составив 2,1 млрд и 1 млрд долларов соответственно.

В феврале 2020 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках уменьшился по сравнению с январем на 26% до 1,3 млрд долларов. С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, физическими лицами было снято 1,8 млрд долларов (плюс 5% к январю).

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) выросло в феврале по сравнению с январем на 24% до 2,7 млрд долларов, в том числе долларов — на 23%, евро — на 27% до 1,9 млрд и 0,8 млрд долларов соответственно.

В феврале россияне продали банкам 1,1 млрд долларов наличной иностранной валюты (плюс 37% по сравнению с январем) и зачислили на свои валютные счета в российских банках 1,6 млрд (плюс 16%).



Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту снизился в феврале 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем в три раза и составил 0,4 млрд долларов. Чистый спрос на доллары уменьшился в 5,6 раза, на европейскую валюту — в 1,7 раза.