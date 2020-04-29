Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% может быть продлена после 1 ноября с учетом того, какой спрос она покажет и как будет развиваться ситуация по выходу из экономического кризиса. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире радио «Комсомольская правда».

«Полагаю, что сейчас такой вариант [продления программы субсидирования ипотеки] возможен, поскольку вряд ли нам удастся в короткие сроки очень быстро выйти из тех сложностей, которые возникли в связи с пандемией, из кризиса в экономике, мировой и нашей», — сказал Аксаков.

Он пояснил, что возможное продление программы будет зависеть от спроса на нее и от того, как «будет разворачиваться ситуация по выходу из кризиса». При этом объем ипотечного кредитования за год может вырасти на 10% благодаря субсидированию процентных ставок, добавил Аксаков. По его словам, программа льготной ипотеки поддерживает, с одной стороны, спрос населения на кредиты и на покупку жилья, с другой — строительную индустрию, в то время как стройка — это драйвер экономики.

Аксаков напомнил, что программа субсидирования ипотеки в 2015 году была продлена на 2016 год с учетом ее положительного опыта.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что правительство вряд ли будет продлевать программу льготной ипотеки после 1 ноября.