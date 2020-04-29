Банк России установил официальные курсы валют на 30 апреля.

Курс доллара снизился на 88,12 копейки, составив 73,6894 рубля (74,5706 рубля на 29 апреля). Курс евро понизился на 72,61 копейки до 80,0488 рубля (80,7749 рубля на 29 апреля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:43 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,7 рубля (минус 45 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 79,92 рубля (минус почти 29 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,55—73,85 рубля за доллар и 79,89—80,41 рубля за евро.